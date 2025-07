Esplosione della palazzina in via Nizza a Torino Giovanni Zippo confessa e si pente | Mi vergogno

L’esplosione in via Nizza a Torino ha scosso la città, e ora arriva una confessione inattesa. Giovanni Zippo, guardia giurata di 40 anni, ha ammesso di essere il responsabile dell’incidente, lasciando tutti sgomenti e profondamente colpiti dal suo pentimento. Le sue parole rivelano un’intensa lotta interiore e un senso di vergogna che si fa strada tra le dichiarazioni ufficiali, segnando un momento di grande tensione e riflessione per la comunità.

Giovanni Zippo, guardia giurata 40enne, ha confessato di aver causato l'esplosione della palazzina di via Nizza a Torino: le sue parole.

Nell'esplosione che ha distrutto una palazzina in via Nizza 389, a Torino, è morto Jacopo Peretti Vai su Facebook

#Torino C'è un arresto per l'esplosione della notte tra il 30 giugno e il 1 luglio nella palazzina di Via Nizza, in cui ha perso la vita un 33enne e 5 persone sono rimaste ferite. Sembra che il suo obiettivo fosse l'ex compagna. @ClaudioVigolo #GR1 Vai su X

