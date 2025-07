Esplosione a Torino le prime ammissioni di Giovanni Zippo | Sono stato io mi vergogno

L’incidente che ha sconvolto Torino si arricchisce di nuove, dolorose confessioni: Giovanni Zippo, il vigilante coinvolto nell’esplosione fatale dello scorso 30 giugno, ammette con rassegnazione e vergogna: "Sono stato io. Mi vergogno". Le sue parole scuotono la città e aprono un capitolo difficile di verità e responsabilità, mentre le indagini continuano a fare luce su un episodio che ha spezzato molte vite.

"Sono stato io. Mi vergogno". Arrivano le prime ammissioni da Giovanni Zippo, il vigilante di 40 anni arrestato per aver provocato l'esplosione dello scorso 30 giugno 2025 nel palazzo di via Nizza 389 a Torino, costato la vita al 33enne Jacopo Peretti. Un gesto che, secondo gli inquirenti. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - prime - ammissioni

Esplosione a Torino, nessun incidente: è stato un gesto doloso. L'innesco e la caccia all'uomo. Gli inquirenti: «Jacopo Peretti non era l'obiettivo» - Una notte di tensione a Torino: un’esplosione, inizialmente misteriosa, ha distrutto tre appartamenti senza causare vittime.

di Federico Gottardo e Giada Lo Porto via repubblica Subito dopo l’esplosione in via Nizza, Gianni Zippo si è lasciato sfuggire qualcosa con amici e genitori, che gli chiedevano spiegazioni delle ustioni sulle gambe e se lui c’entrasse qualcosa con il crollo che Vai su Facebook

Esplosione a Torino, le prime ammissioni di Giovanni Zippo: Sono stato io, mi vergogno; Incendio mansarda a Torino, da Zippo prime ammissioni: Sono stato io, mi vergogno; Giovanni Zippo e l'esplosione a Torino: «Sono stato io, mi vergogno». Il legale: voleva fare un dispetto alla.

Incendio mansarda a Torino, da Zippo prime ammissioni: "Sono stato io, mi vergogno" - Giovanni Zippo, 40 anni, è l'unico indagato per l'esplosione avvenuta il 30 giugno in una palazzina di via Nizza a Torino. Come scrive msn.com

L’ammissione di Gianni Zippo sull’esplosione di via Nizza: “Sono stato io, non volevo uccidere” - Subito dopo l’esplosione in via Nizza, Gianni Zippo si è lasciato sfuggire qualcosa con amici e genitori, che gli chiedevano spiegazioni delle ustioni sulle gambe e se lui c’entrasse qualcosa con il c ... Secondo informazione.it