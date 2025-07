Esplosione a Roma indagato per omicidio e disastro colposo il conducente della cisterna gpl

Una tragedia scuote Roma: Mauro Bagaglini, autista della cisterna gpl, è indagato per omicidio e disastro colposo dopo l'esplosione che ha devastato la stazione di servizio in via dei Gordiani. La vicenda ha suscitato grande attenzione sulle cause e sulla sicurezza delle operazioni di scarico di gas. Mentre le indagini proseguono, si cerca di fare luce su responsabilità e misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.

La procura della Repubblica di Roma, ha iscritto sul registro degli indagati Mauro Bagaglini, l'autista della cisterna gpl che venerdì scorso ha causato l'esplosione durante l'operazione di scarico di gas nella stazione di servizio in via dei Gordiani. Le ipotesi di reato mosse dalla procura sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

