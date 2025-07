Esplosione a Roma indagato per omicidio colposo e disastro l' autista dell' autocisterna

Un’esplosione devastante a Roma ha scosso la città, portando alla luce un triste bilancio e nuove indagini. L'autista dell’autocisterna coinvolta, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e disastro, si trova al centro di un’inchiesta che mira a chiarire le responsabilità di un incidente fatale in via dei Gordiani. Un episodio che rivela quanto la sicurezza sulle strade possa influenzare vite umane e il nostro quotidiano.

La procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l'autista della cisterna che venerdì 4 luglio è esplosa durante l'operazione di scarico di gas Gpl, nella stazione di servizio in via dei Gordiani a Roma. Lo riporta il Corriere della Sera, precisando che le ipotesi di reato a suo carico sono omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. L’incidente, infatti, ha già causato la morte di Claudio Ercoli (67 anni, responsabile della stazione di servizio. CHI ERA ) e provocato danni ingenti, ancora in fase di quantificazione. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, indagato per omicidio colposo e disastro l'autista dell'autocisterna

