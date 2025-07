Esplosione a Roma indagato Mauro Bagaglini | l' autista dell' autocisterna è accusato di omicidio e disastro colposi e lesioni gravi

Un'esplosione devastante a Roma scuote la capitale: Mauro Bagaglini, autista dell’autocisterna 232, è ora sotto indagine con accuse di omicidio e disastro colposi. L’incidente, avvenuto venerdì 4 luglio 2025 durante le operazioni di scarico di gas GPL in una stazione di servizio di via del…, ha provocato danni enormi e profonde preoccupazioni sulla sicurezza. È un episodio che solleva molte domande e richiede risposte chiave per garantire il rispetto delle normative e la tutela dei cittadini.

