Esodo estivo 2025 previsioni traffico weekend 12 e 13 luglio | strade e autostrade da bollino rosso

Prepariamoci a un weekend da bollino rosso: l’esodo estivo 2025 entra nel vivo con milioni di italiani in viaggio verso mete di relax e avventura. Tra le strade e le autostrade, si prevede un aumento costante del traffico, specialmente in direzione sud, montagna e confini di Stato, per un’estate all’insegna della mobilità. La sfida? affrontare al meglio le ore di punta e garantire una partenza serena. Ecco cosa aspettarsi per il weekend di metà luglio.

Roma, 11 luglio 2025 – Giornata da bollino rosso sulle strade italiane. Inizia oggi pomeriggio il secondo weekend di esodo per milioni di vacanzieri. Nel secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas è previsto infatti traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato, lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino. Le partenze si concentreranno soprattutto nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi, mentre per i rientri le ore più ‘calde’ saranno nella serata di domenica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esodo estivo 2025, previsioni traffico weekend 12 e 13 luglio: strade e autostrade da bollino rosso

