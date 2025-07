Esibiti gli atti del caso Almasri dal tribunale l’ok ai legali di Nordio & C

Nel cuore del caso Almasri, i documenti secretati dal Tribunale di Roma svelano dettagli cruciali sulle manovre del governo italiano e sul destino del comandante libico Osama Njeem Almasri. Cosa nascondono le carte in mano ai tre giudici del Tribunale dei ministri? Scopriamo insieme cosa emerge dalle indagini sulla mancata consegna e quali rischi potrebbero affrontare i protagonisti di questa intricata vicenda politica e giudiziaria.

Cosa c’è nelle carte in mano ai tre giudici del Tribunale dei ministri sulla mancata consegna del comandante libico Osama Njeem Almasri da parte del governo italiano? Cosa ha scoperto la procura dopo mesi di indagini? Cosa rischiano – se rischiano – i quattro indagati illustri: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio? Domande alle quali, per ora, solo l’avvocato della premier e dei suoi ministri potrĂ rispondere, visto che ieri le tre magistrate del Tribunale dei ministri hanno autorizzato la legale Giulia Bongiorno a visionare gli atti, accogliendo le richiesta della difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Esibiti gli atti del caso Almasri, dal tribunale l’ok ai legali di Nordio & C.

