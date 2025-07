Esercito | alla Julia le sale cimeli aperte al pubblico anche in estate

Scopri l'emozione di immergerti nella storia militare italiana con l’Esercito alla Julia! Anche in estate, le Sale Cimeli della Brigata Alpina “Julia” aprono gratuitamente le loro porte, offrendo un'opportunità unica di conoscere da vicino il passato e il patrimonio della nostra forza armata. Non perdere l’appuntamento di domenica 13 luglio, dalle 09:00 alle 13:00, presso la Caserma “Di Prampero”. Ti aspettiamo per un viaggio tra ricordi e valori che non tramontano mai.

Prosegue anche in estate l’iniziativa della Brigata Alpina “Julia” che rende visitabile gratuitamente le proprie Sale Cimeli, ogni seconda domenica del mese, domenica 13 luglio dalle ore 09:00 alle 13:00, al piano terra della Caserma “Di Prampero”, sede del Comando Brigata, unica unità operativa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

