Escursionista precipita sui Sibillini trasportato in eliambulanza

Un drammatico incidente si è verificato oggi nel cuore dei Sibillini, quando un escursionista è precipitato per circa 20 metri durante un'ascensione sul Pizzo del Diavolo. La sua caduta, avvenuta lungo la via ‘Camino Meridionale’, ha richiesto un intervento tempestivo e di grande precisione. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elicottero Icaro 02, dimostrando ancora una volta come la pronta risposta delle forze di soccorso sia fondamentale in situazioni di emergenza.

Ascoli Piceno, 11 luglio 2025 – Intervento di emergenza nel pomeriggio di oggi nella valle del Lago di Pilato, nel gruppo dei Sibillini, dove un alpinista è precipitato per circa 20 metri mentre affrontava la via 'Camino Meridionale' sul Pizzo del Diavolo. L'uomo ha perso l'appiglio durante l'arrampicata, cadendo sotto la sosta del compagno di cordata e riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto è intervenuto l'elicottero Icaro 02, con a bordo il Tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e Speleologico Marche (Cnsas), che è stato verricellato fino al ferito per prestare le prime cure e procedere con il recupero.

