ESCLUSIVA IN – Taremi primo passo concreto tra Fulham e Inter!

L'attenzione del mercato si accende con un’anticipazione esclusiva: il Fulham si avvicina concretamente a Mehdi Taremi, uno degli assistiti più interessanti dell’Inter. Dopo le partenze di Correa e Arnautovic, l’Inter potrebbe dover salutare anche il suo attaccante iraniano, lasciando spazio a nuove opportunità in Premier League. La trattativa sta entrando nel vivo e tutto lascia presagire che questo sia il primo passo concreto verso una possibile separazione, aprendo scenari intriganti per il futuro di Taremi e delle sue avventure calcistiche.

Di questa mattina la notizia lanciata dalla nostra redazione sul forte interesse del Fulham per Mehdi Taremi. Giungono ora nuovissimi aggiornamenti sulla pista di mercato. LA NOTIZIA – Dopo aver salutato Joaquin Correa e Marko Arnautovic, l'Inter sembra vicina a dire addio anche a un altro attaccante che ha fatto parte della rosa di Simone Inzaghi nell'ultima stagione. Si tratta di Mehdi Taremi, arrivato a Milano la scorsa estate, generando grande entusiasmo nella tifoseria nerazzurra. Le aspettative, però, non sono state pienamente soddisfatte, tanto da non esserci i presupposti per una riconferma all'interno del nuovo progetto di Cristian Chivu.

