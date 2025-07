ESCLUSIVA IN – Taremi addio Inter! Interesse in Premier League Ma prima è atteso in Italia

L’Inter si prepara a una rivoluzione in attacco: dopo l’arrivo di Bonny, la cessione di Taremi si fa sempre più concreta. Secondo fonti esclusive di Inter-News.it, un club della Premier League si è mostrato molto interessato all’attaccante iraniano, mentre in Italia si attende con ansia il suo prossimo passo. La partenza di Taremi potrebbe segnare un importante punto di svolta per il mercato nerazzurro: il futuro dell’attaccante sembra ormai scritto.

L’Inter si prepara a una nuova rivoluzione in attacco. Dopo l’arrivo di Bonny e in attesa della definitiva composizione del reparto offensivo per la stagione 2025-26, la cessione di Taremi si fa sempre più concreta. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Inter-News.it, un club in Premier League ha mostrato forte interesse per l’attaccante iraniano. ALTRA USCITA – Mehdi Taremi è in uscita dall’ Inter e il Fulham è fortemente interessato al calciatore, al punto da essere al momento il club più avanti nella corsa per assicurarsene le prestazioni. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, quando Taremi è atteso in Italia dopo essere rimasto bloccato in Iran per ragioni extra-calcistiche. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Taremi, addio Inter! Interesse in Premier League. Ma prima è atteso in Italia

