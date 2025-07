ESCLUSIVA – Calciomercato Milan in arrivo Petrone dal Benevento

Nel cuore del calciomercato, il Milan si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un’operazione di grande rilievo: l’arrivo di Daniele Petrone dal Benevento. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo sarebbe imminente e l’ufficialità potrebbe arrivare già in questa settimana. Un colpo strategico che rafforzerà ulteriormente la rosa rossonera, consolidando le ambizioni della squadra per la stagione alle porte.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel corso di questa settimana il Milan dovrebbe ufficializzare l'arrivo di Daniele Petrone.

