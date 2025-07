Esce di casa in bici e non fa ritorno Scomparsa Renata ricerche in corso anche con droni

Ore di angoscia a Nonantola per la scomparsa di Renata, che ieri mattina è uscita di casa in bici e non ha fatto più ritorno. Le ricerche sono in corso, coinvolgendo anche droni per coprire ogni angolo del territorio. La comunità è unita nel tentativo di ritrovare la donna e riportarla a casa sana e salva, sperando in una pronta svolta che possa restituire serenità a tutti.

Ore di apprensione a Nonantola per la scomparsa di Renata, una donna che nella giornata di ieri è uscita di casa senza fare più ritorno. L’ultima segnalazione certa, stando a quanto riportato dalla pagina facebook del comune di Nonantola, risale alle 17:15, quando è stata vista in via Mavora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - ritorno - scomparsa - renata

Cristiano Ronaldo, nostalgia di casa? CR7 valuta l’addio all’Al-Nassr e pensa al ritorno in Portogallo - Cristiano Ronaldo sta riflettendo su un possibile addio all'Al-Nassr dopo una stagione deludente e senza trofei, alimentata dalla nostalgia di casa.

Una ragazzina di 14 anni, Viktoria Nikolova, è stata trovata morta a Bergamo nell'area di una fabbrica dismessa da anni: era scomparsa da casa Vai su Facebook

Esce di casa in bici e non fa ritorno. Scomparsa Renata, ricerche in corso anche con droni; Nonantola, donna scomparsa: ricerche in corso; L’ultimo saluto a Renata Rantzer: Ha dedicato se stessa agli altri.

Scomparsa da Ancona, indagati ex marito e figlio di Renata - Fanpage.it - Renata Rapposelli è scomparsa dopo essere andata a trovare l'ex marito e il figlio a Giulianova. Riporta fanpage.it

Ancona, la scomparsa di Renata Rapposelli. Tanti punti oscuri - La scomparsa di Renata ‘Reny’ Rapposelli, pittrice di 64 anni smaterializzatasi da Ancona, col passare delle ore assomiglia ... Si legge su ilrestodelcarlino.it