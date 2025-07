Erano a gasolio ora sono ibridi e green | 4 minibus rigenerati per il parco val grande

Da veicoli a gasolio a innovativi minibus ibridi e green, il Parco Nazionale Val Grande si rinnova con quattro mezzi sostenibili. Con questa iniziativa, Jesi si conferma centro di eccellenza nella mobilità eco-friendly, contribuendo a preservare il patrimonio naturale e migliorare la qualità della vita. Il futuro della mobilità è già qui, e i nuovi minibus rappresentano un passo deciso verso un ambiente più pulito e una comunità più responsabile.

JESI - Sono stati consegnati i quattro minibus ibridi destinati al Parco Nazionale Val Grande e ibridizzati da Green Vehicles, PMI innovativa con sede a Jesi (Ancona), specializzata in soluzioni di mobilità sostenibile. I nuovi mezzi, progettati per il trasporto collettivo in aree a elevato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: sono - ibridi - green - minibus

Il piano di Atac per una mobilità green: nel 2027 in strada solo mezzi ibridi, elettrici, metano ed euro 6; Furgoncini ibridi: i migliori modelli per le aziende; Emilia-Romagna: finanzia auto, minibus, scuolabus, trattori elettrici o ibridi.

Quali auto sono davvero green? Male l'ibrido e l'idrogeno a meno che... - Secondo uno studio ICCT, le auto a idrogeno potrebbero superare le elettriche per sostenibilità, ma i costi ne ostacolano la diffusione. Come scrive auto.everyeye.it

Allarme ibride plug-in: sono davvero green? - la Repubblica - Abbonati Menu Cerca Notifiche ... Da repubblica.it