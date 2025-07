Era in congedo parentale ma lavora in Medio Oriente | prof indagato per danno erariale da 1,3 milioni

Un docente toscano, in congedo parentale, si trova al centro di un caso che desta scalpore: indagato per truffa e danno erariale da 13 milioni. Mentre avrebbe dovuto dedicarsi alla famiglia, avrebbe svolto incarichi professionali in Medio Oriente e in Europa, trasgredendo le norme sul pubblico impiego. Questa vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei diritti e sulla correttezza delle pratiche professionali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Un docente toscano è indagato per truffa e danno erariale: durante il congedo parentale, invece di occuparsi della famiglia, svolgeva incarichi professionali in Medio Oriente e altri Paesi europei, violando le norme sul pubblico impiego.

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabĂą" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabĂą in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternitĂ per l'impossibilitĂ di conciliare le esigenze familiari e professionali.

