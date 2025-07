Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, alza il tono sulla sicurezza dei calciatori ai Mondiali del Club negli Stati Uniti. Con preoccupazioni serie per le temperature estreme, l’argentino definisce le condizioni come "molto pericolose", evidenziando i rischi che i giocatori devono affrontare. Mentre la finale si avvicina, cresce l’attenzione sulla tutela degli atleti di fronte a un clima così insidioso, ricordandoci quanto sia cruciale garantire ambienti di gioco sicuri e sostenibili.

2025-07-11 21:37:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez ha sollevato serie preoccupazioni per gli estremi che i giocatori di calore stanno affrontando ai Mondiali del Club negli Stati Uniti, descrivendo le condizioni come “molto pericolose”. L’argentino ha recitato in tutte e sei le partite del Chelsea durante il torneo, con tre di quelli che si sono svolti in ciò che le autoritĂ locali hanno classificato come “caldo estremo”. Le temperature a New York, la posizione della finale di domenica tra Chelsea e Paris Saint-Germain, sono state recentemente salite a 38 ° C (100 ° F), rendendo difficile l’allenamento regolare e la preparazione delle partite per giocatori e allenatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com