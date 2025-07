Entrobordo APS | l’Associazione è ora ufficialmente iscritta al RUNT

Entrobordo APS, l'associazione che naviga con passione e dedizione nel mondo del terzo settore, ha raggiunto un traguardo importante: ora è ufficialmente iscritta al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale. Questa conquista rafforza la sua identità istituzionale e apre nuove opportunità per promuovere il cambiamento sociale. Un passo fondamentale che testimonia l’impegno e la crescita continua di Entrobordo nel servizio della comunità romana e oltre.

L’Associazione Entrobordo acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), un passo decisivo per il rafforzamento della propria identità istituzionale Roma, 10 luglio 2025 – L’Associazione Entrobordo annuncia con soddisfazione il proprio riconoscimento giuridico come Associazione di Promozione Sociale (APS) con l’iscrizione ufficiale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo traguardo rappresenta un momento significativo nel percorso di crescita dell’associazione. Essere APS significa operare in piena trasparenza, con un riconoscimento formale che consente di accedere a bandi più strutturati, ottenere agevolazioni fiscali e stringere partnership istituzionali più solide, in linea con la missione pubblica che l’associazione persegue. 🔗 Leggi su Romadailynews.it