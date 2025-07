Entra nel supermercato con la minicar | Scusate ma devo fare la spesa

Albinia (Grosseto), 11 luglio 2025 – Ha varcato le porte del supermercato per fare la spesa, lamentandosi per il peso delle borse che avrebbe dovuto trasportare. Fin qui nulla di strano, se non fosse che per ovviare al problema ha deciso di entrare a bordo della sua minicar, parcheggiata come se niente fosse tra le corsie per supermarket. Accade ad Albinia, dove il protagonista della vicenda è un signore anziano. E’ stato lui, nel tardo pomeriggio di ieri, ad entrare all’interno di un noto supermercato della zona a bordo della sua autovettura. Una scena surreale che diversi altri clienti hanno immortalato con numerose fotografie, tra qualche risata, un pizzico di paura e tanto, tanto stupore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Entra nel supermercato con la minicar: “Scusate, ma devo fare la spesa”

