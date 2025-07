Entra nel giardino di alcuni amici e precipita in un pozzo di 12 metri

Un incidente choc scuote Torino: una donna precipita in un pozzo di 12 metri nel cortile di amici, riportando alla memoria altri eventi drammatici simili. La sua disavventura, avvenuta venerdì 11 luglio 2025 a Piossasco, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla vigilanza negli spazi privati. Come può un gesto così improvviso trasformarsi in una tragedia? E quali misure adottare per prevenire simili incidenti in futuro?

Un incidente choc, che riporta alla memoria altri simili e più drammatici. Una donna è precipitata in un pozzo profondo circa 12 metri nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, a Torino, entrando nel cortile di una casa di amici all'incrocio tra via Susa e via Cavour a Piossasco. Come. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: amici - pozzo - metri - entra

La Cina sta trivellando il pozzo verticale più profondo dell'Asia, lo Shenditake-1, nel deserto di Taklamakan, all'interno del bacino del Tarim. Iniziato a maggio 2023, ha già superato i 10.910 metri di profondità , attraversando 13 strati geologici con temperature Vai su Facebook

Un pozzo in Africa per ricordare Emanuele Mosca. L’impegno del papà con “Amici Per”; Inaugurato il pozzo in Africa per Emanuele; Escursionista scivola in una grotta e muore (dopo un volo di 15 metri) sotto gli occhi degli amici: «Erano in.

Cina: costruito un Pozzo profondissimo 11.000 metri (Video), vediamo ... - La Cina ha iniziato un nuovo ed ambizioso progetto di scavo per costruire il pozzo più profondo ed esplorare le profondità del pianeta. Si legge su ilmeteo.it