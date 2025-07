Entra nel giardino degli amici e un'asse in legno le si spezza sotto i piedi | 56enne precipita in un pozzo

Un’immagine di casuale sventura si dipinge nel giardino di amici, quando un'asse di legno si rompe sotto i piedi di una donna di 56 anni, che precipita in un pozzo di 12 metri. La sua caduta, finita in acqua e fango, avrebbe potuto essere fatale, ma la sorte le ha sorriso: ora è ricoverata in condizioni non gravi. Continua a leggere per scoprire come si è svolto questo incredibile incidente.

Una donna di 56 anni è caduta in un pozzo mentre stava camminando nel giardino in ristrutturazione della casa di alcuni amici. La donna avrebbe messo i piedi su alcune travi di legno che si sono spezzate, lasciandola cadere per 12 metri. Il fondo di acqua e fango ha evitato la tragedia. La 56enne è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

