Entra in casa durante festa e spara una donna uccisa

Una tranquilla serata di festa si trasforma in tragedia a Marotta, dove un uomo di 70 anni apre il fuoco durante una celebrazione di compleanno. La scena si rivela sconvolgente: una donna perde la vita e altre persone sono ferite nel terribile episodio. Le forze dell'ordine sono subito intervenute, arrestando il responsabile. Si aprono ora le indagini per chiarire i motivi di questa drammatica vicenda.

Entra in una casa di campagna e inizia a fare fuoco con una pistola contro le persone presenti, a quanto pare, durante la festa di compleanno di una bimba: una donna è stata uccisa e almeno un'altra persona è rimasta ferita. E' accaduto poco prima delle 21 alla periferia di Marotta (Pesaro Urbino). Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno fermato il responsabile della sparatoria, un uomo di circa 70 anni. Sono in corso indagini per capire in contorni del delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Entra in casa durante festa e spara, una donna uccisa

In questa notizia si parla di: entra - casa - durante - festa

