Enrico Rava alla Casa del Jazz

stellari trombettisti del panorama jazz mondiale. La sua musica, un mix di emozioni e innovazione, trasporta il pubblico in un viaggio sonoro unico. Il 15 luglio, alla Casa del Jazz, Enrico Rava promette una serata indimenticabile all’insegna dell’eccellenza artistica e della passione musicale. Non perdete questa straordinaria opportunità di vivere da vicino la magia del jazz con uno dei suoi protagonisti più autentici.

Enrico Rava, jazzista italiano conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, arriva alla Casa del Jazz martedì 15 luglio. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse, creative e stimolanti, è apparso sulla scena a metà degli anni Sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: enrico - rava - casa - jazz

Arriva Enrico Rava con i ’Fearless Five’ per Crossroads - Enrico Rava, il leggendario trombettista italiano, torna a incantare il pubblico con i suoi 'Fearless Five' nel festival Crossroads.

Shades of Chet – Casa del Jazz, Roma Per celebrare i vent’anni della Casa del Jazz, una formazione speciale si è riunita per due serate straordinarie: Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto hanno riportato in vita l’anim Vai su Facebook

Enrico Rava alla Casa del Jazz; Summertime 2025 - Casa del Jazz; Anticipazioni: Shades of Chet per Summertime alla Casa del Jazz.

Enrico Rava alla Casa del Jazz - Concerti Jazz - Eventi roma - Corriere ... - Accanto a Enrico Rava, il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale, da sempre impegnato nelle esperienze ... roma.corriere.it scrive

Enrico Rava alla Casa del Jazz, il live in quintetto con la nuova ... - MSN - Martedì 9 luglio all'interno del festival «Summertime», il trombettista jazz ha presentato dal vivo in ... Come scrive msn.com