Ennesimo incendio di auto nella notte in Puglia | vettura in fiamme a Brindisi

Un’altra notte di paura a Brindisi, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 4 del mattino. L’incidente si aggiunge a una serie crescente di incendi di veicoli in Puglia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’origine di questi episodi. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta prontamente per spegnere le fiamme, ma l’episodio lascia aperti molti interrogativi. La situazione richiede attenzione e approfondimenti per garantire la tranquillità dei cittadini.

Vettura in fiamme a Brindisi, ennesimo incendio d'auto in Puglia. Intorno alle 4 di questa mattina una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via.

