Energia algoritmi per gestire gli incentivi | Graded lancia a Digita il modulo intelligente

Sei alla ricerca di un modo innovativo per ottimizzare la gestione degli incentivi nelle Comunità Energetiche Rinnovabili? Graded, in collaborazione con Janus e guidata da Vito Grassi, presenta un modulo intelligente che automatizza il calcolo delle quote spettanti, basandosi su dati reali di produzione e consumo. Una soluzione smart e affidabile che rivoluziona il settore energetico. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile e trasparente.

Rendere smart la gestione degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili grazie allo sviluppo di un modulo intelligente per il calcolo automatico delle quote spettanti a ciascun membro della CER, sulla base di dati reali di produzione e consumo. E’ l’obiettivo del project work sviluppato da Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, con la startup innovativa Janus, per la ottava edizione di Digita, l’Academy nata dalla collaborazione tra Università di Napoli Federico II e Deloitte. Questa mattina presso il Campus universitario di San Giovanni a Teduccio, si è tenuta la presentazione dei progetti delle aziende partner nel corso del roadshow che ha preceduto la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: incentivi - graded - modulo - intelligente

Rinnovabili 4.0, algoritmi per gestire gli incentivi: ecco il modulo intelligente sviluppato da Graded - Scopri come la tecnologia può rivoluzionare la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Graded, guidata da Vito Grassi, presenta un innovativo modulo intelligente che calcola automaticamente le quote di incentivi per ogni membro, basandosi su dati reali di produzione e consumo.

Rinnovabili 4.0, algoritmi per gestire gli incentivi: ecco il modulo intelligente sviluppato da Graded; Rinnovabili 4.0 algoritmi per gestire gli incentivi | ecco il modulo intelligente sviluppato da Graded.

Concessione incentivi per efficienza energetica e modulo procedimentale - disciplina per l’incentivazione e per l’incremento dell’efficienza energetica - Da diritto.it

Termostato intelligente, gli incentivi e i bonus in Italia e ... - Panorama - Termostato intelligente, gli incentivi e i bonus in Italia e all’estero. Riporta panorama.it