Enel linee elettriche controllate dall' alto con elicotteri specializzati

Scopri come Enel garantisce un servizio elettrico sempre affidabile e sicuro. Attraverso controlli incrociati dall’alto con elicotteri specializzati, vengono monitorate le linee elettriche nelle aree di Arezzo e Siena, assicurando interventi tempestivi ed efficaci. L’innovazione e la tecnologia si uniscono per offrirti un servizio di qualità superiore, riducendo i disagi e aumentando la sicurezza. Un impegno costante per un territorio più affidabile e sostenibile.

Da terra e anche dal cielo, al via in alcune aree del territorio aretino e senese i controlli incrociati periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo: lunedì 14 luglio, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: enel - linee - elettriche - controllate

Al comitato ordine e sicurezza pubblica in Prefettura i principali temi di rilievo per la nostra Città. Innanzitutto il monitoraggio della zona a vigilanza rafforzata ex art. 2 TULPS, con oltre 800 persone controllate e l'apertura di procedimenti utili per sanzioni, accert Vai su Facebook

SOLUZIONI PER IL MERCATO DELL’ENERGIA; Al setaccio oltre mille chilometri di linee elettriche; Controlli con elicottero su 1300 km di linee elettriche nel torinese.

Elicottero su Siena e Arezzo, serve per controllare la linea elettrica - Ispezioni a cavallo tra le due province, coinvolti anche i territori comunali di Cortona, Sansepolcro e Chiusi ... Segnala msn.com

Controlli delle linee elettriche con elicottero specializzato - Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) avvierà un check- Si legge su ansa.it