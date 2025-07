Empoli la Coop di via Susini chiude dal 19 luglio per riqualificazione

Empoli si prepara a una trasformazione importante: la Coop di via Susini chiuderà dal 19 luglio per un intervento di riqualificazione che cambierà volto al punto vendita, portando novità e servizi innovativi per la comunità. Durante l’estate, i lavori trasformeranno lo spazio in un luogo più moderno e funzionale, pronti a riaprire a fine settembre. La chiusura temporanea è il preludio a un nuovo capitolo di qualità e attenzione alle esigenze dei clienti.

Empoli, 11 luglio 2025 - Il supermercato di Via Susini, ad Empoli, è pronto a rinascere con una nuova veste, completamente rinnovato e con nuovi spazi e servizi per la comunità. Per effettuare però i lavori di riqualificazione, dovrà rimanere chiuso. I lavori proseguiranno per tutta l’estate, la Copp riaprirà infatti a fine settembre. Sabato 19 luglio, alle 20.30 il punto vendita chiude dunque alle vendite con una sospensione dell’attività che durerà per tutto il periodo estivo, per permettere i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile che ospita il supermercato. Il supermercato di Via Susini, ad Empoli, è un pnto vendita storico che è stato aperto nel 1999, quando Unicoop Firenze decise di spostarsi dallo storico magazzino di via Ridolfi e che, per oltre 25 anni, ha rappresentato sul territorio empolese un riferimento per la spesa: oggi il punto vendita si rinnova completamente, per garantire un servizio più efficiente e una serie di attività aggiuntive destinate ai residenti e a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, la Coop di via Susini chiude dal 19 luglio per riqualificazione

