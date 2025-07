Emergenza meteo in Italia stop all’estate per un po’ | temporali e grandinate dove si rischia di più

L'estate italiana si prepara a una brusca svolta: temporali intensi, grandinate e cali di temperatura minacciano di interrompere il sole e le spiagge che tanto amiamo. Un’ondata di instabilità meteorologica, causata da una doppia perturbazione, si abbatterà tra sabato 12 e domenica 13 luglio, portando un’improvvisa pausa dal clima estivo. Resta aggiornato per scoprire le zone più colpite e come proteggerti da questi eventi imprevedibili.

Un'ondata di instabilità meteorologica è pronta a interrompere la quiete estiva proprio nel cuore di luglio, portando con sé temporali improvvisi, grandine e calo termico in alcune aree del Paese. La dinamica, spiegano gli esperti, sarà innescata da una doppia perturbazione che colpirà l'Italia tra sabato 12 e domenica 13 luglio, andando a spezzare la fase più tipicamente calda e soleggiata dell'anno. Leggi anche: Maltempo Italia, c'è una vittima! Bufera mai vista Prime avvisaglie al Nord ma il sole resiste. Secondo le previsioni, la giornata di venerdì 11 luglio sarà perlopiù stabile, ma già si inizieranno ad avvertire i primi segnali di cambiamento.

