Emergenza educativa in Ucraina 40mila studenti rifugiati in Italia e il piano per ricostruire il futuro Le parole del Ministro Valditara

L’emergenza educativa in Ucraina ha portato oltre 40mila studenti rifugiati nel sistema scolastico italiano, un dato che sottolinea l’urgenza di interventi mirati e risorse dedicate. Il Ministro Valditara ha annunciato un piano strategico per ricostruire il futuro di questi giovani, garantendo supporto linguistico, psicologico e didattico. In un contesto così delicato, ogni azione può segnare una svolta verso un domani più stabile e inclusivo.

Oggi in Italia sono quasi 40mila gli studenti ucraini inseriti nel nostro sistema scolastico. Un numero significativo, che richiede risorse dedicate per garantire supporto linguistico, psicologico e didattico personalizzato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

