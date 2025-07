Emergenza blackout a Foggia e in Puglia sindacati in allarme | Investimenti e programmazione necessari

L’emergenza blackout in Puglia e a Foggia solleva un grido d’allarme tra sindacati e cittadini, evidenziando l’urgenza di investimenti e una pianificazione strategica per garantire stabilità e sicurezza. Con migliaia di guasti registrati già quest’anno, tra disagi e danni economici, è fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere il territorio e le sue comunità. Solo con azioni mirate si potrà evitare che questa crisi continui a compromettere il benessere di tutti.

In piena estate assistiamo, in Puglia come nel resto del Paese, a guasti che si ripercuotono su utenti domestici, esercizi commerciali e aziende. Nel primo semestre dell’anno si registrano circa 4.000 guasti su Bari e oltre 3.500 su Foggia, Taranto e Brindisi con punte che arrivano a toccare 6. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

