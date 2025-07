Emergency | A Gaza bambini uccisi mentre aspettavano il cibo è un orrore – Video

Una tragedia senza precedenti scuote Gaza: bambini innocenti, in fila per un aiuto vitale, vengono colpiti in un inferno di guerra. È un orrore nell’orrore che ci spezza il cuore e ci spinge a riflettere sull’assurdità di un conflitto che fa vittime tra i più vulnerabili. Alessandro Migliorati di Emergency chiede con urgenza un intervento immediato per fermare questa strage e proteggere i civili innocenti.

“Bambini colpiti mentre aspettavano di ricevere cibo terapeutico. È un orrore nell’orrore.” Alessandro Migliorati, capo progetto di Emergency a Gaza, commenta l’attacco che ieri ha coinvolto in maggioranza bambini, in fila con le loro madri davanti a un centro di distribuzione di trattamenti per malnutriti a Deir al-Balah. “Negli ultimi giorni nella Striscia i bombardamenti si sono intensificati, e così le vittime civili. Chiediamo con forza un cessate il fuoco permanente e l’ingresso degli aiuti umanitari.” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emergency: “A Gaza bambini uccisi mentre aspettavano il cibo, è un orrore” – Video

