Elle Fanning potrebbe essere Jean Grey nel nuovo film sugli X-Men targato Marvel Studios

Con l’avvicinarsi del reboot degli X-Men targato Marvel Studios, il nome di Elle Fanning si fa sempre più insistente come possibile interpretazione di Jean Grey, uno dei personaggi più iconici della saga. Dopo le recenti indiscrezioni su Superman, i fan ora sono focalizzati su questa nuova, entusiasmante avventura Marvel. La domanda è: sarà Elle la scelta perfetta per portare in vita la potente mutante? La risposta potrebbe arrivare molto presto.

Con l'avvicinarsi del reboot cinematografico dedicato agli X-Men, il nome di Elle Fanning emerge tra i candidati per il ruolo di Jean Grey, storica mutante e pilastro della saga Marvel. Dopo settimane dominate dalle notizie sul nuovo Superman di James Gunn, l'attenzione dei fan dei cinecomic ora si sposta sul fronte Marvel. Più precisamente, sul tanto atteso reboot degli X-Men, che potrebbe aver trovato la sua nuova Jean Grey. Secondo quanto riportato dall'insider Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic, Elle Fanning sarebbe in corsa per interpretare il celebre personaggio. L'attrice, nota per i suoi ruoli in The Great, Raccontami di un giorno perfetto e A Complete Unknown, potrebbe raccogliere l'eredità di Famke Janssen e Sophie Turner, che hanno vestito i panni della potente mutante nei precedenti film Fox. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elle Fanning potrebbe essere Jean Grey nel nuovo film sugli X-Men targato Marvel Studios

