elicottero su siena e arezzo serve per controllare la linea elettrica

Dal cuore delle colline toscane, un elicottero sorvolerà le terre di Siena e Arezzo per garantire un servizio elettrico sempre più affidabile. Con controlli periodici e tecnologie all’avanguardia, E-Distribuzione si impegna a mantenere rete e servizi al massimo livello. Questo intervento aereo assicura che luce, energia e sicurezza siano sempre al passo con le esigenze di cittadini e imprese. La qualità delle nostre reti è una priorità: scopri come ci prendiamo cura della tua energia.

SienaArezzo, 11 luglio 2025 – Da terra e anche dal cielo, al via in alcune aree del territorio aretino e senese i controlli incrociati periodici con un elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo: lunedì 14 luglio infatti E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) avvierà un check-up aereo sulle linee elettriche aeree di media tensione. E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di centinaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali a cavallo tra le province di Arezzo e Siena, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it