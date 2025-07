Elezioni Pescara in agosto? Costantini annuncia battaglia legale al Consiglio di Stato

In un gesto deciso, Carlo Costantini e il centrosinistra di Pescara si oppongono alla proposta di votare durante Ferragosto, annunciando un ricorso al Consiglio di Stato. L’obiettivo è tutelare il diritto di voto e garantire un’elezione più equa e rappresentativa per tutti i cittadini. La battaglia legale mira a scongiurare le elezioni nel cuore dell’estate, promuovendo un processo democratico più giusto e partecipato.

Pescara - Carlo Costantini e il centrosinistra puntano al Consiglio di Stato per scongiurare il voto ferragostano e garantire equità elettorale e diritto di voto esteso. Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra, ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al Consiglio di Stato per impedire che i cittadini di Pescara siano costretti a votare fra il 24 e il 25 agosto, festività di Ferragosto. L’iniziativa segue la sentenza del Tar che ha dichiarato nulli i risultati elettorali di 27 sezioni dopo le elezioni municipali del 2024. In conferenza stampa, tenuta nella Sala consiliare del Comune, Costantini era affiancato da esponenti del Pd (~Daniele Marinelli), del M5S (~Erika Alessandrini), di Avs (~Daniele Licheri) e da Donato Di Matteo, rappresentante delle liste civiche sostenitrici della sua candidatura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Elezioni Pescara in agosto? Costantini annuncia battaglia legale al Consiglio di Stato

In questa notizia si parla di: costantini - consiglio - stato - pescara

?Carlo Costantini: "Al Consiglio di Stato per tutti far votare di nuovo i pescaresi" #elezioni #pescara #centrosinistra #ultimenotizie Nel primo commento c'è l'articolo ? Vai su Facebook

Elezioni a Pescara. Costantini: «Sì al ricorso al Consiglio di Stato: vogliamo evitare che si voti a ferragosto; VIDEO | Annullamento elezioni: Costantini ufficializza il ricorso al Consiglio di Stato, con sospensiva, entro il 14 luglio; ELEZIONI PESCARA, COSTANTINI, AL LAVORO SUL RICORSO, VOGLIAMO EVITARE CHE SI VOTI A FERRAGOSTO.

Costantini, vogliamo evitare che a Pescara si voti a Ferragosto - "Andremo al Consiglio di Stato con obiettivi molto precisi: consentire a tutti i pescaresi di tornare a votare; nel caso in cui questo obiettivo si rivelasse impossibile, per portarne a votare il magg ... Come scrive msn.com

Pescara verso il voto, il candidato Carlo Costantini: «Irregolarità gravi e diffuse, elezioni da annullare» - LA PARALISI «Quelli evidenziati dal Tar non sono errori formali, sono errori materiali, per questo andiamo al Consiglio di Stato con obiettivi molto precisi». Segnala ilmessaggero.it