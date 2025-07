El Aynaoui-Roma c’è l’intesa col giocatore | ora il muro del Lens

La Roma si prepara a sfidare le resistenze del Lens per portare a casa Neil El Aynaoui, centrocampista promettente classe 2001. La trattativa, ancora intricata, si svela tra incontri e respinte, mentre la società giallorossa non vuole mollare. La volontà è forte, ma il muro francese si erge imponente. Riuscirà la Roma a superare gli ostacoli e puntare decisamente sul talento del giovane? Solo il tempo dirà se questa partita avrà un esito positivo.

La Roma accelera. E lo fa con decisione, puntando con forza su Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens, tra i nomi più caldi di questo inizio di calciomercato. I contatti tra i due club sono entrati nel vivo, ma la trattativa resta tutt'altro che semplice: il club francese, almeno per ora, fa muro. E la prima offerta giallorossa è stata rispedita al mittente. L'incontro a Milano e la prima risposta negativa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e confermato anche da Matteo Moretto, nella giornata di oggi si è tenuto un vertice tra le due società per discutere la possibile cessione del centrocampista marocchino.

In questa notizia si parla di: aynaoui - roma - lens - intesa

