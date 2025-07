Educatori dei nidi interviene la ministra Bernini | Una nuova norma per tutelarli

L’intervento della ministra Bernini segna un passo importante per tutelare gli educatori dei nidi, recentemente vittime di un vero e proprio “limbo” normativo. In migliaia tra ex iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia si sono trovati improvvisamente senza titolo abilitante, mettendo a rischio il loro percorso professionale. Una soluzione immediata è ora in arrivo con il decreto legge Università, pronto a ripristinare diritti e stabilità in questa delicata professione.

