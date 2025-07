Edoardo De Bernardis | Con Daniel Grassl lavoriamo sui dettagli per una medaglia olimpica E svela i programmi per la prossima stagione

Edoardo De Bernardis, insieme a Daniel Grassl, lavora con dedizione sui dettagli per una medaglia olimpica e svela i programmi per la prossima stagione. Mancano poco più di due mesi all’apertura della stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico, un’annata unica, cruciale per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’Italia si prepara a brillare in tante discipline, con l’obiettivo di scrivere pagine indimenticabili. A rincorrere il sogno olimpico per la seconda volta in carriera ci...

Mancano ancora poco più di due mesi e si alzerà il sipario sulla stagione 2025-2026 di pattinaggio artistico. Sarà, come sappiamo, un'annata sportiva molto particolare, in quanto contrassegnata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rassegna in cui l'Italia potrà giocare un ruolo da protagonista, considerate le evidenti possibilità di conquistare una medaglia in più discipline. A rincorrere il sogno olimpico per la seconda volta in carriera ci sarà anche uno degli atleti più apprezzati del movimento internazionale; stiamo parlando di Daniel Grassl, tornato in grande stile lo scorso anno dopo il lungo periodo di autosospensione conquistando fin da subito piazzamenti importanti.

