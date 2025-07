Ecco perché è pericoloso fare una legge sulla morte assistita

La questione della morte assistita è un tema delicato e complesso, che suscita accese discussioni in tutto il mondo. Nei Paesi dove sono state adottate leggi specifiche, le aperture hanno spesso portato a un allentamento delle restrizioni, simili a quanto accade con il dibattuto sull’aborto. Per questo motivo, molti ritengono che sia preferibile affrontare la questione caso per caso, garantendo maggiore equilibrio e rispetto per ogni singola situazione. Continua a leggere.

Nei Paesi che hanno varato norme ad hoc, le maglie si son via via allargate. Come sull'aborto. È meglio che si decida caso per caso.

