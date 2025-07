Ecco come ottenere gratis Hancko FUTTIES su FC 25 | guida completa agli obiettivi

Se sei appassionato di FIFA 25 e desideri potenziare la tua squadra senza spendere un euro, questa guida ti svelerà come ottenere gratuitamente il talentuoso Dávid Hancko FUTTIES. Dalle strategie agli obiettivi da completare, scoprirai passo dopo passo come assicurarti questa carta eccezionale e rinforzare il tuo reparto difensivo con un elemento di altissimo livello. Preparati a scoprire tutti i segreti per conquistare questa ricompensa esclusiva!

Tra le tante ricompense dei FUTTIES, spicca un nuovo giocatore da aggiungere gratuitamente alla tua rosa: Dávid Hancko FUTTIES, difensore centrale o terzino sinistro con valutazione 95, 4 stelle piede debole e ben 5 stelle mosse abilità. Con 92 in velocità, 95 in difesa e 95 in fisico, Hancko è perfetto per rinforzare il tuo reparto arretrato con una carta completa, potente e affidabile. Per ottenerlo, dovrai completare due serie di obiettivi collegate tra loro: “Partite giornaliere FUTTIES” e “Perfezionista partite giornaliere FUTTIES”, disponibili solo per 7 giorni. Come funziona. Ogni giorno, puoi completare fino a 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team (Rivals, Squad Battles, Rush, Draft, Amichevoli. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Ecco come ottenere gratis Hancko FUTTIES su FC 25: guida completa agli obiettivi

In questa notizia si parla di: hancko - futties - ecco - ottenere

