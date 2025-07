Ecclestone | Horner è stato un idiota nello scandalo per molestie sessuali e in Red Bull l’ha fatta franca molte volte

Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, torna a far parlare di sé con dichiarazioni pungenti su Christian Horner e lo scandalo delle molestie sessuali che lo ha coinvolto. Con tono diretto e senza mezzi termini, Ecclestone afferma: «Horner in Red Bull l’ha fatta franca molte volte», svelando dettagli nascosti e alimentando nuovi interrogativi sul mondo del motorsport. Ma cosa c'è dietro queste parole? Scopriamolo insieme.

L’ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone ha parlato del licenziamento di Christian Horner dalla Red Bull e dello scandalo che lo ha visto protagonista sulle accuse di molestie sessuali. Ecclestone: «Horner in Red Bull l’ha fatta franca molte volte». Le dichiarazioni di Ecclestone riportate dal Telegraph: «L’attività in cui è stato coinvolto 18 mesi fa. beh, è stato un idiota. Un 50enne che pensava di avere 20 anni, pensava di essere un ragazzino. Spesso mi chiedo, quando queste situazioni accadono, perché se la ragazza è così arrabbiata per le avances di qualcuno, non si limita a dire: “Ehi, smettila”». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ecclestone: «Horner è stato un idiota nello scandalo per molestie sessuali e in Red Bull l’ha fatta franca molte volte»

