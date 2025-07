Ecclestone asfalta Horner | È stato un idiota un 50enne che si comportava come avesse 20 anni

Nel mondo frenetico della Formula 1, le parole di Bernie Ecclestone scuotono gli animi: un attacco diretto a Horner, definendolo "un idiota" e sottolineando la sua condotta immatura. Nonostante ciò, l'ex boss della F1 riconosce il talento e i successi ottenuti dal team Red Bull sotto la sua guida. Un confronto che mette in luce le tensioni e le emozioni dietro le quinte dello sport più adrenalinico del mondo. Continua a leggere.

Ecclestone: «Horner è stato un idiota nello scandalo per molestie sessuali e in Red Bull l’ha fatta franca molte volte» - Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, torna a far parlare di sé con dichiarazioni pungenti su Christian Horner e lo scandalo delle molestie sessuali che lo ha coinvolto.

