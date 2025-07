Eccellenza Il Pietracuta procede con le conferme Restano in Valmarecchia anche Capicchioni e Mani

Il Pietracuta si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo in Eccellenza, con conferme importanti che rafforzano la squadra della Valmarecchia. Restano in maglia rossoblù Capicchioni e Mani, simboli di continuità e determinazione. Con il campionato alle porte, il club punta a consolidare il proprio talento e la propria forza, pronto a conquistare nuovi traguardi. La passione non si ferma qui: il futuro del Pietracuta si costruisce ora, passo dopo passo.

Sta prendendo forma il nuovo Pietracuta. Il prossimo campionato di Eccellenza è già dietro l'angolo e la squadra della Valmarecchia vuole farsi trovare pronta. Vestirà ancora la maglia del Pietracuta il centrocampista Lorenzo Capicchioni. Per il nazionale sammarinese si tratta di fatto di una conferma, considerato l'approdo in rossoblù avvenuto nella fase finale della scorsa stagione che lo ha visto totalizzare 12 presenze e una rete nel primo turno di playoff. Capicchioni, classe 2002, è stato fin da subito indicato da mister Cevoli come pedina fondamentale dello scacchiere pietracutese nella posizione di fulcro del centrocampo, ruolo nel quale viene impiegato anche con la rappresentativa nazionale del Titano.

