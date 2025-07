Eccellenza Il Matelica ha preso Tempestilli e Zaccardi La società è interessata all’ex biancorosso Vrioni

Il Matelica si rafforza con due importanti arrivi: Denny Tempestilli e David Zaccardi, pronti a scrivere nuove pagine di successo. La società, interessata anche all'ex biancorosso Vrioni, punta a consolidare la propria tradizione vincente. Tempestilli, giovane difensore centrale classe 2000, esprime entusiasmo e determinazione: «Spero di ripagare la fiducia e portare grandi soddisfazioni». La stagione promette emozioni intense e nuovi traguardi da conquistare insieme.

Il Matelica ha preso il difensore centrale Denny Tempestilli dal Chiesanuova e l’esterno David Zaccardi dalla Virtus Cupello (Eccellenza Abruzzo). "Sono felice di approdare in una società come il Matelica, che vanta importanti tradizioni anche nel calcio professionistico – dice Tempestilli –. Spero di ripagare sul campo la fiducia accordatami da mister e società. Sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni". Classe 2000, centrale solido e affidabile, Tempestilli garantisce esperienza, solidità e spirito di squadra alla difesa biancorossa. Zaccardi, invece, è un esterno del 2003 che nell’ultima stagione è stato tra i migliori elementi – in questo ruolo – nell’Eccellenza abruzzese con 7 gol e 5 assist e un ruolo da protagonista nel settimo posto della Virtus Cupello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net