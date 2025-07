Eat to Meet il progetto di Cna Pisa è un successo

Eat to Meet, il progetto di CNA Pisa 232, ha riscosso un enorme successo! In un giardino incantato immerso nella campagna toscana, tra conversazioni stimolanti e nuove opportunità di connessione, si è rafforzata la rete di imprenditori, professionisti e innovatori. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come il networking possa trasformare idee in progetti concreti. E il futuro dell’imprenditoria pisana si fa sempre più luminoso.

Pisa, 10 luglio 2025 - Un giardino elegante immerso nella quiete della campagna toscana, un’atmosfera informale e colma di energia ma, soprattutto, un pubblico variegato composto da imprenditori, professionisti, docenti universitari e startupper in cerca di ispirazione: è lo scenario che ha accolto “Eat to Meet”, la serata-evento a cura dei giovani imprenditori di CNA Pisa che si è svolta mercoledì sera nella suggestiva cornice di Villa Maya a Latignano di Cascina. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa di CNA realizzata grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, con il Polo Tecnologico di Navacchio in veste di Main Sponsor e col sostegno di Unipolsai Pisa e di Tenuta MonteRosola - ha registrato il tutto esaurito in neppure 48 ore dall’apertura delle iscrizioni ed è andata a confermare la bontà della scelta di un evento capace di mettere in connessione, attraverso una formula vivace, relazioni e occasioni professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eat to Meet, il progetto di Cna Pisa è un successo

Cna Pisa vola con “Eat to meet”: tutto esaurito per il format dei giovani imprenditori - San Giuliano Terme, 10 luglio 2025 – Un giardino elegante immerso nella quiete della campagna toscana, un’atmosfera informale e colma di energia, ha fatto da sfondo a “Eat to Meet“, il format ideato dai giovani imprenditori di CNA Pisa che ha registrato il tutto esaurito.

