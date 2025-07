EA FC 25 Team 1 FUTTIES Elenco Carte Speciali Prima Squadra Degli Oscar Di FUT

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’adrenalina con il Team 1 FUTTIES di EA FC 25! Le carte speciali, disponibili in edizione limitata a partire dalle 19:00 di venerdì 11 luglio, portano l’entusiasmo della stagione direttamente nella tua squadra di Ultimate Team. Festeggia il meglio dell’anno e scopri gli oggetti esclusivi come gli eroi Futties e l’intesa premium. La tua rosa merita il meglio—non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Il Team 1 FUTTIES di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 11 Luglio. Festeggia la stagione e l’estate con i Futties ed un riepilogo di quest’anno entusiasmante di UT 25. Divertiti con i nuovissimi oggetti giocatore Futties da aggiungere alla tua rosa, inclusi gli eroi Futties e l’intesa premium Futties, inoltre le carte speciali dei migliori giocatori di UT 25 saranno nuovamente disponibili nei pacchetti. La stagione della modalità Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi, dalle carte FUT Birthday alle carte Team Of The Season fino al Mutaforma che si è concluso di recente. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 1 FUTTIES Elenco Carte Speciali Prima Squadra Degli Oscar Di FUT

Con la promo #Futties che si avvicina in #FUT saranno rilasciate le prime carte speciali dedicate ad alcuni dei migliori trasferimenti estivi!

