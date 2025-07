EA FC 25 Evoluzione Talento Determinato Lista Giocatori Ed Obiettivi

Se siete appassionati di EA FC 25, non potete perdere l’opportunità di potenziare i vostri giocatori con l’evoluzione Talento Determinato. Questa funzione esclusiva vi permette di far crescere le carte speciali più forti, raggiungendo nuovi obiettivi e sbloccando vantaggi unici in modalità Ultimate Team. Preparatevi a migliorare la vostra rosa: consultate la lista delle carte più prestigiose che possono essere evolute e salite di livello!

L' evoluzione Talento Determinato è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 25 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Talento Determinato. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

