EA FC 25 Best Of Campagne FUTTIES Elenco Delle Carte Migliori

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e desideri costruire la squadra dei tuoi sogni, non puoi perderti il Team Best Of Campagne FUTTIES! Questa selezione esclusiva di carte speciali, disponibile per un tempo limitato a partire da venerdì 11 luglio alle 19:00, include autentici campioni come Ronaldo, Salah, Haaland e Saliba. Scopri ora l'elenco delle migliori carte e preparati a dominare il campo!

Il Team Best Of Campagne FUTTIES di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 11 luglio. Cristiano Ronaldo, Salah, Haaland e Saliba sono alcuni dei giocatori che sono stati inseriti nel Best Of Campagne per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. I migliori giocatori delle varie promo che sono state rilasciate durante la stagione nella modalità Ultimate Team in occasione della promo FUTTIES saranno nuovamente disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Best Of Campagne FUTTIES Elenco Delle Carte Migliori

