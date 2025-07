È un gruppo terroristico Niente impiego pubblico per chi ha la tessera del partito di destra

In Renania-Palatinato, si rafforza la lotta contro l'ultradestra: il governo si appresta a bandire chi ha tessere di partito di destra, come l'AfD, dal settore pubblico. Un messaggio chiaro che ribadisce l'importanza della fedeltà alla Costituzione per chi serve lo Stato. Con questo piano deciso, si mira a tutelare i valori fondamentali e rafforzare la fiducia nelle istituzioni. E il piano per...

Chi ha la tessera dell’Afd non può lavorare per lo Stato: così il governo della Renania-Palatinato è pronto a mettere al bando l’ultradestra. "Il rispetto della Costituzione non è una dichiarazione di facciata, ma un dovere inderogabile di ogni funzionario pubblico nel nostro Paese. Chi presta servizio per lo Stato deve essere fedele alla Costituzione, senza se e senza ma" il messaggio del ministro dell'interno Michael Ebling. E il piano per evitare militanti in “organizzazioni terroristiche” siano alle dipendenze del Land è già stato delineato. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tutti coloro che si candideranno per lavorare negli uffici pubblici dovranno dichiarare di non fare parte e di non aver fatto parte negli ultimi cinque anni di movimenti estremisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "È un gruppo terroristico". Niente impiego pubblico per chi ha la tessera del partito di destra

In questa notizia si parla di: pubblico - tessera - gruppo - terroristico

Nessun impiego pubblico per chi ha la tessera di Afd - Se possiedi la tessera di Alternative für Deutschland, attenzione: il governo della Renania-Palatinato sta preparando un provvedimento che vieta l’impiego pubblico ai fascio-populisti.

Ranucci alla manifestazione dei giornalisti Rai: “No a un accordo che svuota programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico” “In trent’anni di storia della Rai non ricordo un accordo del genere che sia riuscito a svuotare presente, memoria e futuro Vai su Facebook

È un gruppo terroristico. Niente impiego pubblico per chi ha la tessera di Afd; Il lato ufficiale del terrore nero: gli stragisti con la tessera dell'Msi.

"È un gruppo terroristico". Niente impiego pubblico per chi ha la tessera di Afd - I sostenitori del partito di ultradestra non possono lavorare per lo Stato: questa la proposta del governo della Renania- Segnala ilgiornale.it

Londra, Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico - Ansa.it - Londra, Wagner sarà dichiarato gruppo terroristico 'Sarà illegale esserne membro o sostenerlo' ROMA , 06 settembre 2023, 12:50 ... Scrive ansa.it