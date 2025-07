E' tempo di incantesimi il nuovo appuntamento della rassegna Incantevole Parco

Preparati a immergerti in un mondo magico e affascinante! Sabato 12 luglio, nel cuore del Parco Carmine Minopoli al Vomero, GenteGreenaps organizza "È tempo di incantesimi", un evento unico che va oltre il semplice spettacolo. Con il patrocinio del Comune di Napoli e del WWF Napoli, questa serata promette emozioni indimenticabili e un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini. Non solo uno spettacolo...

Al via la rassegna "Incantevole Parco 2025" - NapoliToday - ex Gasometro al via la rassegna "Incantevole Parco 2025" promossa da Gente Green aps- napolitoday.it scrive

