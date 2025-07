E’ stato bello ma devo ritirarmi | Lo ha annunciato in queste ore | l’incubo della Juventus lascia il calcio

ricco di emozioni e riflessioni, che segna la fine di un’era e l’inizio di nuove sfide. La scelta di lasciare il calcio, anche per i più grandi, richiede coraggio e determinazione. Ora, mentre il suo nome rimarrà scolpito nella storia, si apre un nuovo capitolo fatto di passione e progetti futuri. La sua avventura si conclude, ma il suo lascito continuerà a ispirare generazioni.

E’ stato bello, ma devo ritirarmi Lo ha annunciato in queste ore: l’incubo della Juventus lascia il calcio"> Anche se è difficile da accettare, per ogni calciatore arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Nel mondo del calcio, la parola “ fine ” è tra le più difficili da pronunciare. Eppure, arriva per tutti. Anche i campioni più longevi, quelli che sembrano eterni, devono prima o poi appendere le scarpe al chiodo. È un momento delicato, spesso vissuto con emozioni contrastanti: da una parte l’orgoglio per quanto costruito, dall’altra il vuoto lasciato da una routine fatta di allenamenti, partite, spogliatoio e adrenalina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - E’ stato bello, ma devo ritirarmi | Lo ha annunciato in queste ore: l’incubo della Juventus lascia il calcio

In questa notizia si parla di: calcio - stato - bello - devo

Spalletti: «Sono sempre stato un naif nel mondo del calcio, non ho mai avuto un procuratore» - Luciano Spalletti, uno dei tecnici più apprezzati del calcio, si racconta in un'intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro.

Comunicato del Direttivo Salerno «Sarebbe stato bello se, di fronte a uno schiaffo tanto vile, Salerno si fosse compattata in un unico grido di sdegno. Sarebbe stato bello avessimo urlato con una voce sola che quanto accaduto nell'ultimo mese è indeg Vai su Facebook

Igor Grecea dà una testata all'arbitro: squalifica fino al 2030, non potrà entrare negli stadi: «Addio calcio, è stato bello»; Cecconi: «Io con Fabregas? Sarebbe stato bello»; Calcio, lo stadio Morgagni pronto alla festa: Che bello questo Forlì, merita la serie C.

Bolt, addio al calcio: “È stato bello finché è durato” - Ma nonostante i molti provini, l’ultimo con i Central Coast Mariners, non è arrivato nessun contratto. Scrive gianlucadimarzio.com

Bolt dice basta con il calcio: "È stato bello finché è durato" - L'avventura nel calcio del pluriolimpionico Usain Bolt si è esaurita in un anno, giorno più giorno meno. Segnala ansa.it