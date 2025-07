E-Prix Berlino | svelata la partnership tra Lola Yamaha e Superman

L’attenzione del mondo si accende con il reveal della partnership tra Lola Yamaha e Superman, in occasione dell’attesissima uscita cinematografica dei DC Studios. Le due Lola T001, condotte da Zane Maloney e Lucas di Grassi, sfoggeranno i colori inconfondibili del supereroe kryptoniano, portando la passione su pista. Tra snack di MrBeast e gli Indianapolis Colts, questa fusion di sport, cinema e cultura pop promette di sorprendere e coinvolgere appassionati di tutto il mondo.

In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di "Superman" dei DC Studios, le due Lola T001 guidate da Zane Maloney e da Lucas di Grassi scenderanno in pista con i colori iconici del supereroe di Krypton. Senza dimenticare gli snack di MrBeast e i gli Indianapolis Colt, la squadra della Nfl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: svelata la partnership tra Lola Yamaha e Superman

In questa notizia si parla di: superman - lola - prix - berlino

E-Prix Berlino: svelata la partnership tra Lola Yamaha e Superman.

E-Prix Berlino: svelata la partnership tra Lola Yamaha e Superman - In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di "Superman" dei DC Studios, le due Lola T001 guidate da Zane Maloney e da Lucas di Grassi scenderanno in pista con i colori iconici del supereroe ... Come scrive gazzetta.it

E-Prix di Berlino: Rowland in rampa di lancio a Tempelhof - Il Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E torna a Berlino per i Round 13 e 14 dell’undicesima stagione, segnando l’undicesimo anno consecutivo in cui la serie cento per cento elettrica corre nella ... Riporta msn.com